Bolivianos promovem foguetório em hotel da seleção argentina

Como é quase ‘de praxe’ na prévia de partidas importantes no continente americano, um foguetório durante a madrugada desta terça-feira (12) foi protagonizado por bolivianos em frente ao hotel onde está hospedada a seleção argentina, em La Paz. Hoje, Bolívia e Argentina se enfrentam às 17h (de Brasília), no Estádio Hernando Siles, pela segunda rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

De acordo com vídeos que foram gravados pela TyC Sports bem como de relatos obtidos pelo referido veículo, os fogos e bombas começaram a ser estourados por volta das 3h20 da manhã (horário de Brasília) e chegaram a durar mais de um minuto.

Além do uso desse recurso para atrapalhar o descanso da Albiceleste, outro foguetório pode ser presenciada na capital boliviana, mas com o objetivo inverso. Em frente as instalações onde estão a delegação do selecionado local, muito barulho e o famoso ‘bandeiraço’ foi feito em forma de apoio a equipe que começou as Eliminatórias sofrendo uma sonora goleada de 5 a 1 contra o Brasil.

Por sua vez, a seleção argentina venceu por 1 a 0 o Equador onde justamente o autor do tento da última vitória é nome que gera especulações sobre sua titularidade ou não: Lionel Messi.

Substituído na reta final da partida que ocorreu no Mâs Monumental, sua real condição física não parece em nível ideal para ser exposto por maior tempo ao desgaste dos mais de 3,6 mil metros da altitude de La Paz. Com isso, existe a tendência de que o camisa 10 começe o duelo no banco de reservas.