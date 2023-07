Borja entra em rota de colisão no River Plate; confira

A situação de Miguel Borja no River Plate é delicada. O centroavante não gostou de ficar no banco de reservas contra o Rosario Central e reclamou.

Como é um costume ao longo da sua carreira, ao não gostar de alguma situação, o jogador explodia via rede social.

A atitude pegou o técnico Martín Demichelis de surpresa e, na coletiva de imprensa, ele deixou claro que iria bater um papo com o centroavante.

A ideia do comandante é explicar a sua forma de trabalho e como ele poderia utilizar Borja ao longo do ano.

Números

Nesta temporada com o River Plate, Miguel Borja disputou 26 jogos e anotou sete gols com a camisa do Millonario.

