Borja faz gol histórico pelo River Plate; assista

O River Plate voltou a vencer pelo Campeonato Argentino e a vítima da vez foi o Arsenal de Sarandí, em pleno Monumental de Núñez.

Leia Mais: KTO Copa do Brasil: Calleri marca e São Paulo derrota o Flamengo

Sampaoli abandona o Flamengo durante a final da Copa do Brasil; assista

Quem abriu o caminho da vitória foi Miguel Borja. O centroavante recebeu passe de Nacho Fernández, mas viu a bola correr demais. De forma surpreendente, o jogador se esticou na bola e acertou um carrinho, que fez a bola encobrir o goleiro.

O gol foi o primeiro do Millonario na vitória por 3 a 1 e serviu para acalmar o ambiente em torno do seu futuro no River Plate.

Veja o lance: