Borja vive maior jejum de gols pelo River Plate

Na noite do último domingo, Miguel Borja foi a aposta de Martín Demichelis para comandar o ataque do River Plate diante do Argentinos Juniors.

O centroavante teve a totalidade do tempo para ajudar seu time e, mais uma vez, falhou com a camisa do Millonario.

Com presença baixa dentro de campo, Borja assistiu o River Plate ser derrotado pelo Argentinos Juniors por 3 a 2.

Jejum

Além do coletivo ruim, Borja chegou a inédita marca de nove jogos sem marcar com a camisa do River Plate.

Antes da atual marca negativa, Borja chegou a ficar oito jogos sem balançar a rede pelo time do Monumental de Núñez.