Borja vive mais uma baixa na carreira

Contratado a peso de ouro e a pedido de Marcelo Gallardo, Miguel Borja chegou ao River Plate, mas não emplacou.

Apesar do início promissor, a sua falta de vibração dentro de campo incomoda nos bastidores e a troca de treinador complicou a sua situação.

Com Martín Demichelis, o Millonario aumentou a sua competitividade no setor ofensivo e, sem confiar em Borja, o clube foi buscar Rondón.

Ao longo do semestre, mesmo com a campanha que culminou com o título do Argentino, Borja foi pouco utilizado.

Na última terça-feira, em jogo pela Libertadores da América, Borja não foi acionado pelo treinador e a tendência é que mesmo com a saída de Beltrán, ele permaneça fora do time titular e continue apenas como opção.