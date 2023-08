Brasileiras Aline e Sissi relatam expectativa em chegada ao Braga

Na última janela de transferências, o Braga buscou duas jogadoras brasileiras do Famalicão para reforçar suas fileiras, casos da goleira Aline e da atacante Sissi. Enquanto a arqueira jamais chegou a atuar no Brasil, apesar de sua nacionalidade, a avante tem no currículo clubes como Flamengo, Taubaté, Foz Cataratas e São José antes chegar ao país lusitano em 2021, já para o Famalicão.

“O Braga tem um projeto estável e ambicioso que era algo que se alinhava com os meus objetivos individuais. Eu acho que o fator decisivo que me levou a aceitar a proposta do clube foi ter um desafio maior, que me obrigasse a evoluir mais. Eu espero uma temporada de muitas conquistas, de muita superação, evolução e aprendizagem, acima de tudo”, disse Aline.

“Estou com a expectativa alta. Quero fazer uma boa temporada para conseguir dar o meu melhor em todos os jogos, ajudar a equipe e, se Deus quiser, alcançar todos os objetivos. Eu sou uma ponta que também atua em outras posições, tenho certeza que essa minha versatilidade vai ajudar o time. Também sempre falam que minha velocidade é um dos meus diferenciais”, agregou Sissi.

O início oficial da temporada para o Braga será no próximo dia 2 de setembro, na disputa da Supertaça Feminina de Portugal, onde enfrenta o Benfica na semifinal. O vencedor fará a decisão contra o ganhador de Famalicão (ex-clube de Aline e Sissi) e Sporting, confronto que ocorre em 3 de setembro.