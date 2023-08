Buffarini não descarta chance de reforçar o Independiente

A situação contratual do lateral-direito Julio Buffarini e a procura do Independiente no mercado por peças para reforçar seu plantel aumentaram as especulações sobre a chance do atleta de 35 anos de idade reforçar o Rojo ainda nesta janela de transferências.

Leia mais: Atacante mexicano vira grande objetivo de clubes na Europa

André Jardine começa bem no futebol mexicano

No fim de semana, justamente após seu último jogo com a camisa do Talleres, diante do Huracán, Buffarini foi diretamente questionado sobre o tema onde a presença de Carlitos Tevez como técnico do Independiente seria outro ponto favorável para sua chegada.

Apesar dos rumores, o jogador com passagem pelo São Paulo no futebol brasileiro preferiu não dar margem para nenhum dos lados. Desta forma, ele se limitou a elogiar a relação existente entre ele e Carlitos Tevez bem como a história da representação de Avellaneda:

“Tenho uma boa relação com Carlos (Tevez). Tivemos uma boa amizade no Boca, passamos quase quatro anos juntos. Quem não gostaria de jogar num clube tão grande como o Independiente? É um dos maiores clubes da América do Sul.”

Tendo bem menos espaço na temporada de 2023 do que no ano passado (19 duelos em 2022 contra apenas três este ano), Buffarini aproveitou a chance para rebater críticas sobre seu comprometimento e condicionamento físico. Algo que, segundo as especulações, seriam os impeditivos para o técnico Javier Gandolfi não o utilizar com maior frequência:

“Saíram muitas coisas das quais eu não falava, mas isso me doeu. Não joguei porque foi uma decisão do treinador. Treinava todos os dias. Era o primeiro a chegar e o último a sair.”