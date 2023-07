Campeonato Argentino: Platense e Tigre são os vencedores do dia

A 24ª rodada do Campeonato Argentino teve mais cinco duelos neste domingo. Os únicos vencedores do dia foram Platense e Tigre.

Dentro de casa, o Platense recebeu o Sarmiento e levou a melhor por 1 a 0. Mesmo placar do Tigre, que bateu o Instituto Córdoba, fora de casa.

O Vélez Sarsfield, que venceu os últimos dois jogos, recebeu o Godoy Cruz, mas acabou no empate por 1 a 1. Já o Banfield recebeu o Arsenal de Sarandí e empatou sem gols.

Por fim, no jogo que fechou a rodada de domingo, Defensa y Justicia e Lanús empataram por 2 a 2.

