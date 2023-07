Campeonato Boliviano: Líderes vencem na rodada de domingo

A 18ª rodada do Campeonato Boliviano teve continuidade neste domingo com mais cinco jogos e com destaques as vitórias dos líderes da competição.

Leia Mais: Campeonato Argentino: Platense e Tigre são os vencedores do dia

Paraguaio: Cerro Porteño perde em casa; Guaraní estreia com vitória

Dos cinco jogos disputados, o único que venceu fora de casa foi o The Strongest, que bateu o Universitario por 3 a 1 e alcançou a liderança, com 36 pontos.

Always Ready e Bolívar, seus principais perseguidores, também ganharam seus compromissos, por 3 a 1.

O Independiente Petrolero e Jorge Wilstermann, que não estão na briga pelo título, venceram seus compromissos.

Veja a classificação e calendário aqui.

Dicas de Apostas Esportivas & Palpites do Brasil e do mundo é no Aposta 10!