Campeonato Peruano: Binacional goleia o Dep. Municipal

Pela 5ª rodada do Clausura Peruano, o Binacional recebeu o Deportivo Municipal por 4 a 1, placar que deu a primeira vitória ao time da casa.

Os dois clubes estão com 3 pontos conquistados. Porém, o Binacional fica na 17ª colocação. O Municipal é o 15º.

Os gols

Na etapa inicial, Lacherre aproveitou o rebote na pequena área e mandou para a rede. Antes do intervalo, Vilamarin converteu a penalidade.

Nos 45 minutos finais, Lacherre voltou a marcar um gol e frustrou qualquer reação do Muncipal. Ainda deu tempo de Palacios marcar o quarto e García fez o gol de honra dos visitantes.

