Campeonato Uruguaio começa nesta sexta-feira

A bola volta a rolar no Campeonato Uruguaio. A partir desta sexta-feira, 16 clubes começam a sonhar com a taça do Clausura.

O regulamento é simples. Com dois grupos de oito equipes, os melhores de cada chave disputam a grande final.

O primeiro duelo acontece entre Deportivo Maldonado e Plaza Colônia, que começa a partir ds 19h (Horário de Brasília).

Como é uma tradição, o leitor do Futebol Latino acompanha de perto todas as emoções com notas diárias e os principais lances.

Confira abaixo os jogos da rodada inicial:

18/08

Deportivo Maldonado x Plaza Colonia – 19h

19/08

River Plate x Cerro Largo – 10h

Fénix x Defensor – 12h30

Cerro x Peñarol – 15h30

Wanderers x La Luz – 18h

20/08

Boston River x Racing – 10h

Danubio x Torque – 12h30

Liverpool x Nacional – 15h30