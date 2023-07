Campeonato Uruguaio: Defensor vence e Nacional tropeça

Pela 5ª rodada do Campeonato Uruguaio, dois jogos foram disputados na tarde/noite deste domingo. O único vencedor foi o Defensor, que bateu o Boston River por 1 a 0.

Enquanto isso, o Nacional encarou o Racing no Centenario e, em jogo eletrizante, o placar ficou empatado por 2 a 2.

Na segunda-feira à noite, a rodada será complementada com Torque City e River Plate, a partir das 19h (Horário de Brasília).

