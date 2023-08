Carlos Augusto tem acordo verbal para rumar à Inter de Milão

Tratado como alvo de grandes clubes italianos há algum tempo, o lateral-esquerdo Carlos Augusto parece estar, efetivamente, próximo de integrar um elenco mais tradicional da Velha Bota na temporada 2023/2024.

Segundo informação veiculada tanto pelo jornalista Fabrizio Romano como pelo portal da ESPN, jogador, Inter de Milão e Monza (clube que o jogador brasileiro defendia desde 2020) chegaram a um entendimento para efetivar a transação em 13 milhões de euros. Valor esse que, na atual cotação, equivale a R$ 69,6 milhões.

Não há maiores informações sobre qual deve ser o tempo de contrato do atleta de 24 anos de idade junto ao clube de Milão, sabendo-se apenas que restam somente os trâmits burocráticos (exames médicos e assinatura documental) para que o devido anúncio da transferência seja feito.

Além da questão de calendário, já que o Calcio tem previsão de início no próximo fim de semana, a movimentação da janela de transferência trouxe maior urgência para a Internazionale acelerar a busca por um nome da posição. Isso porque, por 15 milhões de euros (R$ 80,3 milhões), o alemão Robin Gosens deixou a representação Nerazzurri e foi para o Union Berlim, da Alemanha.

Clube formador e onde Carlos Augusto fez suas primeiras partidas como profissional, o Corinthians acaba sendo um dos grandes beneficiados com a negociação. Quando da venda do lateral-esquerdo para o futebol italiano, o clube paulista incluiu no acordo que ficaria com 60% do valor de futura transação. Entretanto, essa quantia estaria limitada ao lucro total máximo de nove milhões de euros (R$ 48,2 milhões), permitindo um repasse máximo de 5,4 milhões de euros (R$ 28,9 milhões).