Cavani avalia não ter sido convocado para a seleção uruguaia

Certamente, as maiores surpresas protagonizadas pelo técnico Marcelo Bielsa quando da convocação da seleção do Uruguai para os duelos das Eliminatórias foram as ausências de alguns ‘pesos pesados’ da lista. Além de Fernando Muslera e Luis Suárez, Edinson Cavani também não será opção para os confrontos com Chile e Equador.

Na avaliação do centroavante do Boca Juniors, em entrevista dada para o canal de televisão charrúa Telemundo, não há motivo para preocupação ou mesmo para ficar pensando em demasia sobre o tema.

Para ele, o momento é de fazer uma análise mais realista onde seu foco é de conseguir cuidar do condicionamento físico para estar sempre a disposição do Xeneize. Mesmo que, atualmente, não consiga emendar uma sequência de jogos como quando era mais jovem.

“Sou uma pessoa que quer viver a vida, desfrutá-la e não quero parar. A vida é feita de etapas e se a pessoa que toma a decisão, que está na seleção hoje, sente ou pensa que não estou à altura de estar na seleção hoje, tudo bem. Eles que podem tomar a decisão. Eles têm uma posição onde decidem quem querem levar”, apontou Cavani, acrescentando:

“Além do fato de me sentir bem, talvez tenha chegado a uma fase em que tenho de me dedicar mais onde estou (clube) e seguir adiante. As coisas acontecem por uma razão e eu vivo dessa forma. Não quero ficar pensando nisso ou ir contra uma ou outra pessoa. Estou em uma linda etapa da minha vida na parte esportiva, estou aproveitando, tento provar todos os domingos que vim aqui para dar tudo por este clube, Já não tenho 25 anos, como quando jogava três jogos por semana. Talvez hoje não o consiga fazer. Sou realista, percebo muitas coisas.”