Cavani desembarca em Buenos Aires e crava: “Boca é o maior da América”

A segunda-feira é histórica para o Boca Juniors e, principalmente para o torcedor do Boca Juniors, que irá recepcionar Edinson Cavani em sua apresentação na La Bombonera.

Ao chegar na Argentina, o centroavante foi cercado pela imprensa e aumentou a expectativa pelo seu desempenho em campo.

“Estou feliz por muitos motivos. O Boca Jrs é o maior da América do Sul, um dos principais do mundo e isso faz qualquer jogador ser feliz. Sempre tive contato com a diretoria e agora deu certo”, afirmou, antes de completar:

“Agradeço ao Román, que esteve presente em diversos momentos e fez muito esforço para a minha contratação”.