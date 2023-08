A expectativa para o duelo entre Boca Juniors e Nacional é imensa. Agora, o torcedor Xeneize está ainda mais ansioso, já que Cavani foi confirmado como titular.

O uruguaio será o camisa 10 e parceiro de Miguel Merentiel no sistema ofensivo, que vai em busca da vitória.

Após uma semana com o elenco do Boca Juniors, o centroavante é a aposta principal de Miguel Almirón para sair com a classificação.

No primeiro jogo, o empate por 0 a 0 deixou tudo em aberto. Quem vencer no tempo normal, sai com a classificação. Novo empate faz a vaga ser definida nos pênaltis.

Veja a escalação do Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo y Frank Fabra; Cristian Medina, Pol Fernández, Alan Varela, Valentín Barco; Edinson Cavani y Miguel Merentiel.