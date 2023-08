Finalizado o confronto onde o Boca Juniors passou para as quartas de final da Libertadores ao eliminar, nos pênaltis, o Nacional, as atenções se voltaram para Edinson Cavani e sua avaliação da estreia pelo Xeneize.

Em repetidas oportunidades de sua declaração para a ESPN da Argentina, Cavani fez questão de utilizar a palavra ‘incrível’ ao analisar o sentimento de sua primeira partida bem como a experiência de viver, dentro de campo, o apoio do torcedor boquense em uma lotada La Bombonera.

Além disso, Edinson Cavani também fez uma avaliação mais contextual do jogo onde frisou o bom momento vivido na segunda etapa e até mesmo a grande chance que teve de deixar sua marca. Algo que, diante do contexto que se apresentava o duelo com o 2 a 1 favorável ao Boca, poderia ter colaborado sobremaneira para definir a eliminatória ainda no tempo regulamentar:

“A verdade é que foi incrível o que vivi aqui. Minha primeira partida, com essa camiseta, nesse estádio, e foi incrível. Incrível porque, em alguns momentos, poderíamos ter liquidado, eu mesmo tive a chance e, depois, as coisas ficaram difíceis. Depois, fizemos uma boa disputa de pênaltis e pudemos desfrutar.”

“(Os torcedores são) Incríveis. Estou vivendo uma experiência maravilhosa, estou muito feliz. Por passar de fase e por viver essa experiência maravilhosa com essa gente”, acrescentou o centroavante charrúa.

Nas quartas de final da Libertadores, o Azul y Oro enfrentará o vencedor do embate entre Racing e Atlético Nacional. Na ida, em Medellín, os colombianos abriram vantagem ao vencerem por 4 a 2.