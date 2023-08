Cavani quer primeiro gol na Libertadores; saiba mais

Após marcar o seu primeiro gol com a camisa do Boca Juniors, Edinson Cavani olha com carinho para a Libertadores da América.

Tevez se reencontra com ex-companheiro em situação distinta

O compromisso desta noite é o Racing e o time da La Bombonera aposta em seu camisa 10 para vencer o adversário.

Internamente, Cavani acredita que pode ser o diferencial dentro das quatro linhas e quer marcar o seu primeiro gol.

Vale citar, que o uruguaio foi a contratação de peso da gerência argentina para recolocar o Boca Juniors como campeão da América.

No seu primeiro jogo diante do Nacional, ele passou em branco e perdeu um gol incrível no empate por 2 a 2.