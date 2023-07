Cavani recusou o Boca Jrs no início de carreira; relembre

O sonho do Boca Juniors em contratar Edinson Cavani ganha força nos bastidores do clube argentino e anima o torcedor.

Boca Juniors espera atitude de Cavani para fechar a contratação

Agora, com as negociações em alta, a expectativa é que o time Xeneize feche a contratação assim que o uruguaio encerrar o contrato com o Valencia.

Passado ruim

Se atualmente a esperança pelo ‘sim’ existe, no passado a história foi bem diferente no que diz respeito a Cavani no Boca.

Quando era uma promessa do futebol uruguaio no Danubio, Cavani foi procurado pelo Boca Juniors, que ofereceu na época 1.2 milhão por 50% dos direitos econômicos.

Quando a negociação parecia encaminhada, o Palermo, da Itália, surgiu na disputa e apresentou uma oferta maior no salário e pagou 3,9 milhões de euros ao time uruguaio.

Sem titubear, Cavani deixou o Boca Juniors de lado e construiu a sua carreira no velho continente.

