Cavani tem missão para evitar ‘tragédia’ no Boca Juniors; entenda

Após uma longa espera nos bastidores, o Boca Juniors bateu o martelo e contratou Edinson Cavani nesta janela de transferências.

O centroavante uruguaio também aceitou todas as condições imposta pelo time argentino e não pensou duas vezes em topar o projeto.

Com um alto salário e repleto de expectativa, Cavani é cobrado para ajudar o Boca Juniors a conquistar a Libertadores da América, torneio que o clube vive uma seca desde 2007.

Nas oitavas de final, o uruguaio jogou a partida da volta e não conseguiu marcar diante do Nacional e viu a equipe passar de fase.

Agora, no clássico com o Racing, Cavani passou em branco em Bombonera e sustenta a sua ansiedade para encarar a hinchada em Avellaneda.

Pressão

Apesar do pouco tempo no clube argentino, Cavani terá a chance de ajudar seu time a avançar e, evitar que um novo revés no torneio continental derrube uma crise dentro da Bombonera e deixe a vida do centroavante e seus comandados complicada.