Cavani toma atitude inesperada com Valencia e Boca Jrs se anima

A cada minuto que passa, a torcida do Boca Juniors se anima com a possibilidade de Edinson Cavani chegar ao clube.

Se o irmão do centroavante fez uma postagem do atleta com a camisa Xeneize, agora o uruguaio não compareceu ao treino do Valencia.

O motivo foi uma reunião com o Boca Juniors, onde Riquelme, vice de futebol, apresentou o projeto para contratar o atleta.

Direto, o cartola argentino mostrou o lado positivo da transferência e como Cavani seria inserido no projeto.

Libertadores

O Boca Juniors tem pressa para fechar com Cavani. O motivo é a sua participação no mata-mata da Libertadores contra o Nacional. A ideia é contar com Cavani para as oitavas de final da competição.

