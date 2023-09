Nicolás Domínguez é oficializado como reforço do Nottingham Forest

O Nottingham Forest confirmou a contratação de mais um nome na atual janela de transferências ao anunciar a chegada do meio-campista argentino Nicolás Domínguez nesta sexta-feira (1).

Aos 25 anos de idade, o atleta que é formado nas categorias de base do Vélez Sarsfield estava há cinco temporadas no Bologna antes de ser envolvido em transação onde o suíço Reumo Freuler fez o caminho inverso.

Para ter os direitos do atleta que possui 11 partidas e um gol com a seleção da Argentina, o Nottingham Forest pagou dez milhões de euros (R$ 53,1 milhões, na cotação atualizada) a representação da Itália antes de assinar acordo com validade até junho de 2028. Por sua vez, Freuler firmou acordo de empréstimo até o fim da temporada, havendo opção obrigatória de compra.

O clube que disputa a Premier League utilizou o atual período de transações para acrescentar uma quantidade considerável de nomes ao seu plantel.

Além de Nicolás Domínguez, o Forest incorporou outros 11 nomes ao seu elenco: os goleiros Ethan Horvath, Matt Turner e Odysseas Vlachodimos, os laterais Gonzalo Montiel e Ola Aina, o zagueiro Murillo, o lateral-esquerdo Nuno Tavares, o meio-campista Andrey Santos e os atacantes Anthony Elanga, Callum Hudson-Odoi e Chris Wood.