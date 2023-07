Chelsea tem nova proposta por Moisés Caicedo rejeitada

A ‘novela’ envolvendo o interesse do Chelsea no meio-campista equatoriano Moisés Caicedo, do Brighton, deve ter novos capítulos em tom de drama nos próximos dias. Isso porque, recentemente, o clube de Londres teve mais uma proposta rejeitada por parte dos Seagulls.

Desta vez, de acordo com informação difundida pelo famoso jornalista especializado no mercado de transferências, Fabrizio Romano, a oferta girava em 80 milhões de libras fixas. Algo que, na atual cotação, chega a R$ 485,8 milhões.

Apesar da negativa, a diretoria dos Blues não parece disposta a desistir da negociação. Logo, a tendência é que uma nova proposta seja apresentada ao Brighton no futuro próximo, tentando concretizar a chegada de Moisés Caicedo ainda na atual janela de transferências.

Com isso, o clube da região litorânea da Inglaterra demonstra sua convicção em acreditar que as ofertas para tirar o jogador de 21 anos da agremiação precisam chegar a casa das 100 milhões de libras (R$ 607 milhões).

Algo, aliás, que dobraria o atual recorde de maior negociação na história do Brighton. Em agosto de 2022, o lateral-esquerdo espanhol Marc Cucurella fez exatamente o mesmo caminho por 55 milhões de libras. Na época, o montante estava cotado em R$ 348,3 milhões.