Chileno: Lanterna, Magallanes vence o O’Higgins fora de casa

Pela 16ª rodada do Campeonato Chileno, o Magallanes visitou o O’Higgins e levou a melhor por 2 a 1 neste domingo.

Com o triunfo, o Magallanes permanece na lanterna, mas com 12 pontos, quatro a menos que o Curicó Unido, primeiro time fora do Z-2.

O O’Higgins, que foi superado dentro do seu estádio, encerra a rodada na 10ª colocação, com 20 pontos conquistados.

