Christian Pulisic fala sobre expectativa em reforçar o Milan

Tendo acordo verbal para se tornar o novo reforço do Milan, o atacante norte-americano Christian Pulisic já fala como atleta da equipe italiana. Algo que ficou evidente em vídeo recente divulgado nas redes sociais.

Logo depois de desembarcar na Velha Bota para cumprir os trâmites finais em relação a exames médicos e assinatura contratual, o jogador que esteve nas últimas quatro temporadas defendendo o Chelsea falou de sua expectativa em começar o quanto antes sua trajetória no Rossonero:

“Olá, torcedores do Milan. Acabei de chegar em Milão. Estou muito empolgado de estar aqui e mal posso esperar para começar a jogar.”

Enquanto oficialmente ainda não há qualquer menção sobre o tema, a informação existente, vinda do jornalista italiano Fabrizio Romano, é de que o acordo selado entre Milan e Chelsea prevê o pagamento de 20 milhões de euros (R$ 107,5 milhões, na atual cotação).

Caso se efetive, Pulisic será a segunda mobilização de uma atleta da equipe inglesa para a representação da Itália na atual janela de transferências, ratificando a boa relação existente entre as diretorias. Antes, o meio-campista inglês Ruben Loftus-Cheek, também de oportunidades reduzidas nos Blues, já foi anunciado e devidamente apresentado no clube milanista.

