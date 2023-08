Clima entre Cerro Porteño e Olimpia ‘esquenta’ antes do clássico

Vindo de uma grande classificação na Libertadores, o Olimpia não tem muito tempo para dedicar a celebração. Isso porque, no próximo domingo (13), o Decano fará o maior clássico paraguaio, diante do Cerro Porteño, pelo Clausura.

E, antes mesmo da bola rolar em La Nueva Olla, o clima parece quente nos bastidores onde o Olimpia emitiu um forte comunicado para mostrar sua contrariedade em relação aos ingressos disponibilizados pelo Cerro para a equipe visitante.

Segundou argumentou o Decano, o Cerro Porteño teria disponibilizado apenas 940 ingressos para olimpistas, algo que violaria o Regulamento da Divisão de Honra onde, no Artigo 54, está prevista a cessão mínima de 1,3 mil entradas para equipes que atuam fora de seus domínios. Prática essa, aliás, que estaria sendo praticada há algumas partidas pelo clube do bairro Obrero.

O comunicado do Olimpia ainda agrega que o Tribunal Disciplinar da Associação Paraguaia de Futebol (APF) ‘não mede a todos com a mesma régua’, reclamando da falta de punição ao arquirrival com a invasão de campo de torcedores quando o Cerro perdeu por 3 a 0, diante do Guaireña, ainda na primeira rodada do Clausura paraguaio.

Mencionados nos apontamentos feito pela equipe que está nas quartas de final da Liberta, tanto o Cerro Porteño como a APF não se pronunciaram até a publicação deste conteúdo.