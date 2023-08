Clube da Major League Soccer chega a acordo com Jean Pyerre

Depois de seis meses do término de seu contrato junto ao Grêmio, o meio-campista Jean Pyerre deve voltar a atuar fora do Brasil. Mais precisamente, no Vancouver Whitecaps, clube da Major League Soccer (MLS).

Segundo informações que foram veiculadas pelo portal ge, o jogador atualmente com 25 anos de idade tem acordo verbal com o clube radicado no Canadá. Restando, com isso, somente os trâmites burocráticos para ter sua chegada devidamente anunciada pela equipe da MLS.

Depois de ter uma pausa forçada na carreira para o tratamento de um câncer no testículo, Jean Pyerre passou em regime de empréstimo pelo Avaí, em 2022, onde fez 23 partidas e marcou um gol.

No início desse ano, mais precisamente em fevereiro, ele rescindiu seu acordo com o Grêmio (clube onde se formou e profissionalizou) e chegou a pensar seriamente na aposentadoria, defendendo apenas o FC Bom Jesus, equipe amadora do Rio Grande do Sul. Todavia, sem descartar um retorno aos gramados a depender do projeto apresentado.

Caso não haja uma intercorrência de última hora, a exoeriência na principal liga norte-americana será a primeira do meio-campista fora do futebol brasileiro. Em janeiro de 2022, Jean chegou a ser emprestado pelo Grêmio ao Giresunspor (Turquia), mas o diagnóstico cancerígeno que foi constatado em exames médicos levou ao rompimento do acordo.