Clube do Qatar tem interesse em Nicolás de la Cruz, do River Plate

O nome do meio-campista uruguaio Nicolás de la Cruz, do River Plate, tem sido constantemente associado nas últimas semanas com o interesse do Flamengo. Entretanto, outra equipe pode entrar na disputa para tirar o atleta de 26 anos de idade do futebol argentino.

Segundo informação veiculada pela emissora TyC Sports, o Al Duhail (Qatar) é equipe que analisa a possibilidade de fazer uma investida pelo atleta que, em 2023, acumula números da ordem de cinco gols e duas assistências em meio a 23 partidas disputadas.

Neste momento, não existe qualquer movimentação em caráter formal para que o interesse possa ser classificado como digno de proposta. Estando, por ora, ainda no campo de estudo.

O principal entusiasta para que a transação sair da área das especulações e passe para o campo das formalidades é o atual treinador do clube catari que é figura conhecida tanto na Argentina como no Brasil: Hernán Crespo.

Com moral depois de três títulos conquistados na última temporada pelo Al Duhail (Liga do Qatar, Copa das Estrelas e Copa da Coroa do Príncipe), Crespo vê com bons olhos ter o reforço de Nicolás de la Cruz em suas fileiras. Até o momento, o clube contratou na janela para 2023/2024 o zagueiro sul-coreano Kim Moon-hwan (vindo do Jeonbuk Motors) além dos atacantes Ibrahima Diallo (ex-Southampton) e Ibrahima Bamba, nome que estava no Vitória de Guimarães.