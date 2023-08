Clube italiano chega forte para contratar avante do River Plate

Ao que tudo indica, caso o Benfica tenha interesse em avançar no desejo de contratar o atacante Lucas Beltrán, do River Plate, ele precisará lidar com uma forte concorrência vinda também do Velho Continente. Mais precisamente, da Fiorentina.

Segundo informações que foram veiculadas pela TyC Sports, a equipe do futebol italiano demonstra postura de determinação em contratar o atacante de 22 anos de idade que vive sua melhor temporada como profissional. Seja no aspecto técnico como também em números, tendo 17 gols marcados e quatro assistências nos 34 jogos disputados pelo Millonario.

Tamanha é a disposição que dois dos pontos utilizados para convencer o entorno do atleta para aceitar a proposta da Velha Bota seria um acordo de longo prazo (mais precisamente, até julho de 2028) e o pagamento da multa rescisória previsto no contrato de Beltrán com o River Plate. Valor esse que estaria fixado em 25 milhões de euros (R$ 134,7 milhões, na atual cotação).

Caso a Fiorentina pague o valor da multa, bastaria que o atacante manifeste seu desejo de rumar para a Europa e o River não teria o poder de impedir a transação. Além disso, por conta da proximidade do início da temporada 2023/2024 na Itália,Lucas Beltrán pode fazer sua última partida no clube argentino diante do Internacional, na próxima terça-feira (8), pelo confronto decisivo nas oitavas de final da Libertadores.