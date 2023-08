Clube sul-americano quer a contratação de Arturo Vidal

O volante Arturo Vidal está no Athletico, mas o seu futuro é debatido nos bastidores do futebol sul-americano, mais precisamente no Boca Juniors.

Leia Mais: Messi vai em busca de novo objetivo no Inter Miami

Deportivo Pereira ganha descanso antes do Palmeiras

O clube de La Bombonera, através do presidente Juan Román Riquelme, manifestou o interesse em contratar o chileno para 2024.

Desejo antigo

Esta não é a primeira vez que Vidal é especulado no Boca Juniors. Antes de fechar com o Flamengo, os dois lados conversaram, mas não houve acerto.

Assim como ocorreu com o Fla, Vidal sempre deixou clara a sua simpatia pelo Boca Juniors e mexeu com a torcida na rede social.

Vale citar, que o contrato entre Vidal e Athletico é válido até dezembro e não existe conversa por renovação.