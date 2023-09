Com Santos, Diego Aguirre chega a segunda demissão em 2023

A era Diego Aguirre acabou no Santos depois de cinco partidas. A gota final do trabalho ocorreu na última quinta-feira, quando o Peixe foi massacrado pelo Cruzeiro na Vila Belmiro.

Por conta do revés, o Peixe se afundou de vez na zona de rebaixamento e a decisão for pela saída do treinador uruguaio.

Contratado para salvar o time do Z-4, Diego Aguirre vai embora sem deixar saudades e vai dar sequência na carreira em outro lugar.

Olimpia

Antes de chegar ao Santos, Aguirre trabalhou no Olimpia e, mesmo com a boa campanha na fase de grupos da Libertadores, ele não resistiu a primeira crise e foi embora.

O começo ruim no Clausura e a eliminação na Copa Paraguai pesaram em sua conta junto a diretoria.

Sendo assim, o uruguaio fica com duas demissões na conta para a temporada 2023 e deve voltar aos trabalhos apenas ano que vem.