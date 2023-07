Como está a negociação entre Cavani e Boca jrs?

A semana de futebol na América do Sul deu o seu pontapé inicial e a novela entre Boca Juniors e Cavani ganha mais capítulos.

Nas últimas horas pouca coisa mudou. O uruguaio permanece no Valencia e tenta quebrar o seu contrato, válido até junho de 2024.

A posição do Boca Juniors permanece a mesma. O time argentino não força nos bastidores e espera Cavani encerrar o acordo.

A ideia é que Cavani desembarque em La Bombonera sem custos de direitos econômicos e o time gaste apenas com salários.

