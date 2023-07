Conmebol dá premiação ‘gorda’ a clube por título nacional

O Libertad, campeão do Apertura Paraguaio, ganhou mais um prêmio pelo seu feito dentro das quatro linhas. Desta vez, a Conmebol deu ao Guma USD 500 mil.

O cheque simbólico foi dado ao presidente do clube, Rubén Di Tore, pelo mandatário do futebol sul-americano, Alejandro Domínguez.

A premiação visa o investimento no clube para a sequência da temporada e, de quebra, fortalecer o Libertad para os torneios continentais de 2024.

Por falar na próxima temporada, o Libertad já é um dos times classificados para disputar a Libertadores da América do ano que vem.

