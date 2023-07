Conmebol e Concacaf conversam sobre Libertadores e novo torneio

Segundo informação que ganhou bastante força na noite desta sexta-feira (14) através da imprensa sul-americana, a Libertadores pode ter novamente a presença de clubes sob alçada da Concacaf.

Além das apurações nos bastidores que indicam reuniões entre Conmebol e a entidade que rege o futebol na América do Norte e América Central para formatar as modificações necessárias que valeriam já à partir de 2024, corrobora com a informação uma postagem feita nas redes sociais pelo presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez:

“Na próxima segunda-feira vai ter uma grande novidade para todos os apaixonados por futebol, e já estamos na maior expectativa.”

Vale ressaltar que, em 18 oportunidades, a Liberta contou com a participação de clubes mexicanos, tendo sido em 2016 o último ano de validade deste acordo. Ao longo dessas participações, três clubes chegaram ao vice-campeonato: Cruz Azul (2001), Chivas (2010) e Tigres (2015). No caso dos norte-americanos, isso jamais aconteceu.

A ideia é que o caráter de integração no âmbito de clubes pertencentes as duas confederações serja ainda maior do que unicamente o aspecto da Libertadores. Ao ponto, inclusive, de discussões menos avançadas existirem para que haja um torneio onde integrantes de Libertadores, Sul-Americana, Liga MX e MLS participem a partir de 2025.

