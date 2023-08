Contra o Corinthians, Estudiantes tenta quebrar tabu de 14 anos

Na noite desta terça-feira (29), o Estudiantes terá a missão de reverter o cenário diante do Corinthians, pelas quartas de final da Sul-Americana, depois de ter perdido a ida por 1 a 0. Seja pensando na atual edição do torneio como também para quebrar uma longa ausência do Pincharrata em semifinais de competições continentais.

A última vez que o time de La Plata chegou tão longe em torneios dessa magnitude traz as melhores lembranças para os torcedores. Isso porque, na Libertadores de 2009, a equipe então dirigida por Alejandro Sabella não apenas chegou na semi como foi campeã ao bater, na decisão, o Cruzeiro. Antes disso, deixou para trás Libertad (oitavas), Defensor (quartas) e Nacional, na semi.

Quando se olha unicamente para a Sul-Americana, a distância de uma semifinal em competições continentais se torna ainda maior. Na temporada de 2008, o Pincharrata foi vice-campeão ao ser derrotado pelo Internacional, na decisão, em formato diferente de disputa onde todas as fases eram em caráter eliminatório: Independiente (fase nacional), Arsenal de Sarandí (oitavas), Botafogo (quartas) e Argentinos Juniors (semifinal).

Apesar das temporadas em questão terem pontos que trazem esperança para os fãs do Estudiantes, é importante uma ressalva em relação ao contexto das eliminatórias disputadas. Isso porque, apenas em duas delas, o clube de La Plata perdeu o primeiro jogo, ambas pela Sul-Americana.

Na primeira fase, a equipe foi derrotada por 2 a 1 em Avellaneda, reverteu o 2 a 1 em casa e venceu nos pênaltis. Porém, na final, a derrota por 1 a 1 na ida para o Inter, em casa, teve o 1 a 1 na volta decretando os brasileiros como campeões.