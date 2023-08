Contra o São Paulo, LDU aposta em invencibilidade como visitante

Além do resultado positivo de 2 a 1 obtido no confronto de ida das quartas de final da Sul-Americana, contra o São Paulo, a LDU tem confiança em seu retrospecto recente para sustentar a vantagem e avançar na competição continental nesta quinta-feira (31).

Leia mais: Veja o calendário do Boca Juniors antes do Palmeiras

KTO Libertadores: Palmeiras faz história e carimba vaga na semifinal

Jogando na condição de visitante, o time da capital equatoriana não perde há nove partidas incluindo a própria Sul-Americana bem como a LigaPro. Nesse período, foram quatro vitórias e cinco empates com 13 tentos assinalados e sete sofridos.

A última vez que a equipe dirigida pelo técnico Luis Zubeldía saiu de campo derrotada, fora de casa, foi diante do Orense. Em jogo do Equatoriano, a LDU foi batida por 2 a 1 no compromisso que foi disputado no dia 22 de abril. Resultado esse que, se repetido nesta noite para o time brasileiro, significará a decisão da vaga penalidades.

Quando se é observado o retrospecto total da Liga como visitante em todo o ano de 2023, a situação é ainda mais favorável ao time da capital do Equador. São 14 partidas com sete vitórias, cinco empates e somente dois reveses.

Todavia, quando se olha para o retrospecto na história apenas contra o São Paulo, a situação se inverte. Foram somente dois jogos no estádio desta noite, ambos em confrontos da Libertadores, onde os Blancos perderam tanto em 2004 (1 a 0) como em 2020, quando o Tricolor venceu por 3 a 0.