Crise sem fim! Olimpia perde mais uma e preocupa para a Libertadores

Nem mesmo a troca de técnico foi capaz de mudar a situação do Olimpia na temporada 2023. Com Arce no banco, a equipe foi superada em casa pelo Nacional.

Leia Mais: Campeonato do Mundo de Futebol Feminino de 2023: Um Torneio de Capacitação e Conquistas Brilhantes

Copa do Mundo Feminina 2023: O Despertar do Futebol das Mulheres

O revés por 2 a 1 contra o Nacional preocupa o torcedor, que teme uma derrota acachapante nas oitavas de final da Libertadores.

O incômodo é que, até dois meses atrás, o time apresentou um futebol consistente, que o levou a segunda melhor campanha no torneio continental.

Agora, Arce e seus comandados terão apenas mais um compromisso antes de abrir a série contra o Flamengo.

O primeiro jogo será no Maracanã e a volta ocorre em Assunção, na casa do Olimpia.

Dicas de Apostas Esportivas & Palpites do Brasil e do mundo é no Aposta 10!