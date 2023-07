Cuadrado tem acerto para reforçar arquirrival da Juventus

Em movimentação que parecia impensável há algumas temporadas, o ala colombiano Juan Guillermo Cuadrado está de malas prontas para dar continuidade na sua trajetória em solo italiano com a camisa da Inter de Milão.

Segundo informação de diferentes veículos da imprensa europeia bem como do jornalista Fabrizio Romano, os termos da negociação estão verbalmente acertados entre jogador e Internazionale. Não há a necessidade de pagamento de taxa de transferência para a Juventus, clube o qual defendia desde a temporada 2015/2016, pois o colombiano se desvinculou da Vecchia Signora no último dia 30 de junho.

Com isso, resta apenas sua ida à Milão para realizar os exames médicos e, não havendo maiores imprevistos, a assinatura contratual que deve ter validade até junho de 2024, data em que termina a temporada 2023/2024.

Aos 35 anos de idade, Cuadrado vem de uma larga trajetória justamente em um dos maior rivais nacionais da Inter onde, inicialmente, chegou por empréstimo do Chelsea. Porém, com suas características de velocidade e auxílio tanto defensivo como ofensivo, foi adquirido em definitivo por 20 milhões de euros (R$ 75,4 milhões, na cotação da época).

De lá pra cá, foram 314 partidas com 27 gols, 59 assistências e dez taças levantadas entre Campeonato Italiano, Copa Itália e Supercopa da Itália.

