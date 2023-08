Cuellar fala sobre segundo confronto com Cristiano Ronaldo na Arábia

Nesta terça-feira (29), o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo e cia., enfrenta o Al-Shabab, onde atua o meio-campista colombiano Gustavo Cuellar, pela quarta rodada do Campeonato Saudita. Este será o segundo duelo entre o craque português e o ex-jogador do Flamengo sendo que, no primeiro encontro, Cuéllar levou a melhor e sua equipe na época, o Al-Hilal, venceu por 2 a 0.

De clube novo e motivado em marcar novamente o atacante de Portugal, Cuellar fala sobre mais uma oportunidade de atuar contra Cristiano e ajudar sua equipe a subir na tabela. Somando dois empates e uma derrota, o Al Shabab é o 14º colocado e vai em busca da sua primeira vitória na Liga.

“Fomos bem naquela ocasião. Particularmente, consegui, com a ajuda dos meus companheiros, dificultar as ações do Cristiano Ronaldo em campo. Espero que nosso time consiga obter o mesmo êxito da temporada passada e saia vitorioso”, disse o atleta de 30 anos de idade que está entrando em sua quinta temporada no futebol da Arábia Saudita.

A missão do volante colombiano, entretanto, não para por aí. Além de CR7, caberá a Cuéellar e seus companheiros enfrentarem outros nomes conhecidos do grande público como Aymeric Laporte (ex-Manchester City), Otávio (ex-Porto), Marcelo Brozovic (ex-Inter de Milão) e Sadio Mané, histórico nome do Liverpool, mas que estava no Bayern de Munique antes de desembarcar no Oriente Médio.

Mesmo estando fora do grupo de quatro clubes abastecidos pelo poderio financeiro do Fundo de Investimento Público (FIP), a equipe de Cuellar também tem outros representantes latinos em seu plantel. São os casos dos brasileiros Iago Santos (vivência no futebol português) e Carlos (ex-Atlético-MG e Internacional) além do experiente meio-campista argentino Éver Banega, de passagens por Boca Juniors, Sevilla e Valencia.