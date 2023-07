Cuéllar faz balanço dos últimos anos no futebol árabe

Em sua quarta temporada no futebol árabe, o meio-campista colombiano Gustavo Cuéllar completa, nesta quarta-feira (12), 14 anos como profissional. Criado nas categorias de base do Deportivo Calil, o jogador coleciona títulos nacionais e continentais.

Recém contratado pelo Al Shabab, o colombiano afirma que está na melhor fase da carreira e quer vencer ainda mais.

“Tive o privilégio de iniciar cedo no profissional. De lá pra cá, foram anos de aprendizado, títulos, ótimas ligas para jogar. Me sinto ótimo e meu objetivo é continuar conquistando troféus”, comentou.

Cuéllar assinou contrato com o Shabab até 2026 após deixar o Al Hilal, representação onde fez 121 jogos e conquistou quatro títulos. Além de três edições do Campeonato Saudita, ele também levantou o troféu da Copa do Rei Saudita.

Não à toa, na atual janela, a manutenção do caráter de regularidade já mostrada em passagem no Brasil pelo Flamengo fez clubes como Corinthians, Internacional e Vasco tentarem a contratação do jogador. Entretanto, o mesmo preferiu aceitar o desafio de continuar no país do Oriente Médio onde vive desde 2019:

“Quando vários clubes querem te contratar é porque você deixou boa impressão por onde passou. Feliz por isso, mas acredito no crescimento do futebol aqui, ainda mais com jogadores como Cristiano Ronaldo, Firmino, Benzema, entre outros, atuando na Liga.”

