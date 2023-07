Daniel Alves será informado sobre julgamento em 3 de agosto

Segundo informação vinda do jornal espanhol Marca, o lateral-direito Daniel Alves, preso preventivamente após acusação de abuso sexual que teria sido cometido no dia 31 de dezembro de 2022, será formalmente comunicado dos trâmites relacionados ao seu julgamento na próxima quinta-feira (3).

Além do aspecto brucrático, o comparecimento de Daniel Alves perante as autoridades também significa o último contato entre acusado e a justiça da Espanha antes da efetiva realização do julgamento que ainda não tem data especificada.

O procedimento padrão da justiça espanhola (mais precisamente, do Juizado de Instrução número 15) simboliza o fim do período de investigações onde a conclusão é de que há indícios para acreditar que Daniel, efetivamente, cometeu o crime em um dos banheiros dentro da Boate Sutton, em Barcelona, pouco antes da virada do ano.

Caso Daniel seja condenado, além de pena que pode chegar a dez anos, o jogador atualmente com 40 anos de idade pode, também, ter de pagar uma indenização por danos morais e psicológicos a vítima (uma jovem de 23 anos de idade) que chegaria a 150 mil euros. Na atual cotação, esse valor equivale a R$ 783,3 mil.