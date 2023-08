David Terans afirma que houve convite para voltar ao Peñarol

Tendo se tornado reforço do Pachuca há pouco mais de um mês, o meia-atacante uruguaio David Terans revelou recentemente que teve a possibilidade de retornar ao seu clube onde passou entre 2020 e 2021, o Peñarol.

Em entrevista dada ao portal Futbol Uy, Terans afirma ter recebido um contato direto do atual presidente carbonero, Ignacio Ruglio, afirmando que o clube estava ‘de portas abertas’ para uma possível volta. Entretanto, não havendo a possibilidade de costurar acordo de empréstimo com o Athletico-PR, a negociação se tornou inviável:

“Há dois meses, eu não estava jogando muito no (Athletico) Paranaense e recebi uma mensagem de Nacho Ruglio dizendo que as portas do Peñarol estavam abertas. Agradeci a ele, mas não era o momento certo para voltar. Especialmente, porque o Paranaense não ofereceu a opção de empréstimo e, então, o Pachuca apareceu e comprou meus direitos. Mas agradeço muito a mensagem e me sinto muito orgulhoso por, mais uma vez, um clube como o Peñarol estar interessado em mim.”

“Tenho lembranças muito boas do Peñarol, fui muito bem e gostei muito da experiência de jogar em um grande clube. Acima de tudo, o carinho, que recebo até hoje. Ganhar o carinho dos torcedores é fundamental e o mais importante, porque é isso que fica com você. Minha passagem por lá foi muito boa e espero que um dia eu tenha a chance de voltar”, acrescentou David Terans.