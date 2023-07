De olho no Botafogo, Guaraní define futuro do seu artilheiro

O Guaraní vai encarar o Botafogo nas oitavas de final da Sul-Americana e começa a projetar o seu elenco.

O centroavante Federico Santander foi procurado pela diretoria e renovou o seu contrato até o fim da temporada.

A decisão foi tomada de forma rápida e sem dar chances aos concorrentes de tirar o centroavante do Guaraní.

Com Santander, o Aurinegro tem a esperança de chegar longe ao torneio continental e derrubar seus principais concorrentes.

Números

De volta ao Guaraní nesta temporada, Santander tem 20 jogos disputados e nove gols marcados.

