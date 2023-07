De olho no Inter, River Plate oficializa reforço de peso

O River Plate está no mata-mata da Libertadores da América e a diretoria trabalha para fortalecer o seu elenco.

Ramiro Funes Mori assinou contrato e foi oficializado na rede social como novo reforço do Millonario.

Aos 32 anos, o defensor retorna ao Monumental de Núñez para reescrever a sua história e ajudar o time ao longo do segundo semestre.

Vem o bi?

Vale citar, que Funes Mori fez parte do elenco campeão da Libertadores da América de 2015 e foi um dos pilares do time comandado por Marcelo Gallardo.

