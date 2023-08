De olho no Inter, River Plate tem retrospecto preocupante em Porto Alegre

Na noite de terça-feira, o River Plate encara o Internacional e tenta carimbar uma vaga nas quartas de final da Libertadores da América.

No primeiro duelo, o Millonario venceu por 2 a 1 e desembarca no Brasil com a possibilidade de jogar pelo empate.

Em caso revés por dois gols ou mais, a equipe de Martín Demichelis se despede do torneio continental.

Retrospecto

Em toda a história, o River Plate disputou nove jogos na capital gaúcha, com apenas duas vitórias. Todas contra o Grêmio. Diante do Inter, no único encontro, o empate por 2 a 2 estampou o marcador.

Confira os placares:

Supercopa 1988 – Grêmio 1-0 River

Supercopa 1989 – Grêmio 2-1 River

Supercopa 1991 – Grêmio 1-1 River

Supercopa 1995 – Grêmio 2-1 River

Mercosul 1998 – Grêmio 2-3 River

Mercosul 2001 – Grêmio 1-0 River

Libertadores 2002 – Grêmio 4-0 River

Libertadores 2018 – Grêmio 1-2 River

Libertadores 2019 – Internacional 2-2 River