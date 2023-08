De olho no São Paulo, LDU tropeça no Equatoriano

Pela 3ª rodada do Campeonato Equatoriano, a LDU entrou em campo e, mesmo com a formação principal, empatou sem gols com o El Nacional.

O resultado ficou longe do esperado, já que a expectativa era que o time pudesse vencer e figurar as primeiras colocações do torneio.

Agora, a LDU ocupa a 4ª posição do torneio, com 5 pontos conquistados. O líder Maschu Runa tem apenas 7.

Calendário

Agora, a LDU deixa o Equatoriano de lado e encara o São Paulo, em duelo que será válido pelas quartas de final da Sul-Americana.