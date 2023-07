Del Valle pode alcançar a marca de maior campeão da Libertadores Sub-20

Se no profissional o Independiente Del Valle é um dos clubes mais vitoriosos nos últimos anos, na base a situação é praticamente a mesma.

No Equador, o trabalho de formação tem dado muito resultado e a prova disso é a possibilidade de conquistar o bicampeonato da Libertadores Sub-20.

A primeira taça veio em 2020, quando bateu o River Plate na decisão, por 2 a 1 e colocou o nome do futebol equatoriano em alta.

Agora, três temporadas depois, o Independiente Del Valle reencontra um time argentino, o Boca Juniors, e sabe que pode se tornar o maior campeão do torneio.

Lista dos campeões da Libertadores Sub-20:

Universitário (PER)

River Plate (ARG)

São Paulo (BRA)

Nacional (URU)

Del Valle (EQU)

Peñarol (URU)

