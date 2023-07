Delegação do Del Valle chega à Espanha para enfrentar o Sevilla

Nesta terça-feira (11), a delegação do Independiente del Valle desembarcou na Espanha onde tem um importante compromisso no próximo dia 19 de julho. Na oportunidade, a equipe equatoriana duela com o Sevilla, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, pela primeira edição do Desafio de Clubes Uefa-Conmebol.

O planejamento da equipe de Sangolquí acabou sendo beneficiado pelo fato de que, apesar do habitual calendário apertado na América Latina, o segundo turno do Campeonato Equatoriano tem início previsto apenas para o dia 6 de agosto. Sendo que, antes disso, o embate contra o Deportivo Pereira, nas oitavas da Libertadores, ocorre apenas no dia 2 de agosto.

Desta forma, não houve maiores problemas para o Independiente del Valle trazer os melhores nomes que estão à disposição para disputar o torneio que expressa o recente fortalecimento de laços entre Conmebol e Uefa.

Nos últimos dois anos, a Finalíssima tanto no masculino como no feminino, reunindo as seleções campeãs de Copa América e Euro, foi o primeiro passo da colaboração que atinge, agora, também o nível de clubes para promover a disputa entre os campeões da Sul-Americana e da Liga Europa. Caso haja empate no tempo regulamentar, a edição inaugural do Desafio de Clubes Uefa-Conmebol será definido nas penalidades.

