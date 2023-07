Demichelis dá forte declaração pós-título do River Plate

A era Martín Demichelis no River Plate começou com título. Logo no primeiro torneio, o Millonario mostrou a sua força e faturou o Argentino.

Leia Mais: Onde assistir e prováveis times em Estudiantes x Barcelona pela Sul-Americana

Nomes de Corinthians e Palmeiras interessam a clube saudita

Nesta segunda-feira, após muita comemoração ao longo do fim de semana, o treinador compareceu à sala de imprensa e foi enfático sobre a sua primeira conquista no clube.

“Nós vencemos partidas chaves, que nos deram muita tranquilidade e vencemos com supremacia diante dos rivais. Não é por acaso que batemos campeões com muitas rodadas de antecedência”, disparou, antes de completar:

“É um orgulho ver a festa dos nossos torcedores e esperamos dar mais alegrias em breve”.

Números

Em sua campanha como treinador do River Plate, Martín Demichelis teve 25 jogos, com 18 vitórias, 3 empates e 4 derrotas.

Dicas de Apostas Esportivas & Palpites do Brasil e do mundo é no Aposta 10!