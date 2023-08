Demichelis lamenta queda do River Plate: “É uma grande decepção”

*Lauren Berger – Colaboradora do Futebol Latino

Chegou ao fim a Libertadores da América para o River Plate. No Beira-Rio, o Millonario sucumbiu na disputa de pênaltis e viu o Internacional seguir vivo na maior competição de clubes do continente.

KTO Libertadores: Dramático e nos pênaltis, Internacional elimina o River Plate

Na coletiva de imprensa, o técnico Martín Demichelis não escondeu a sua chateação com o placar e lamentou, principalmente a falta de efetividade no primeiro encontro.

“É uma decepção muito grande. É a nossa vez de sermos eliminados e é totalmente inesperado”, disse, antes de completar:

“Foi uma série muito equilibrada, por causa do Rotchet não conseguimos ampliar a vantagem em casa. O Inter foi melhor do que no primeiro jogo, foi muito mais equilibrado, situações para os dois lados. Eles tiveram dois claros com o Valencia, um transbordamento que criava perigo. Acabamos em situações como Colidio, remate de Aliendro, cabeçada de Enzo Díaz e as grandes penalidades foram um duro golpe. Houve muito entusiasmo, a equipa trabalhou bem ao longo dos meses e temos de ser eliminados e é algo totalmente inesperado “.

Por fim, Demichelís agradeceu o carinho da torcida e descartou que o lado físico pesou na eliminação.

“Trabalhamos sete meses da mesma forma e não acho que tenhamos visto um declínio físico. Mostrou isso tantas vezes. Foi perdido e quando havia uma derrota, começava a análise dos resultados. Não podemos perder a calma nem a harmonia, agradecer aos torcedores que vieram a Porto Alegre, aos que o acompanharam desde a Argentina e continuar trabalhando”.